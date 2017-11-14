В Харькове неизвестный сообщил о заминировании метро
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Харькове в час пик неизвестный сообщил о заминировании сразу четырех станций метро: Пушкинской, Спортивной, Бекетова и Центрального рынка, передает корреспондент УНН.
"Поезда на этих станциях будут проходить без остановок", - сообщает начальник департамента горсовета по вопросам СМИ Юрий Сидоренко.
Полиция комментариев пока не дает.
Отметим, что все эти станции метро находятся в центре города и на них всегда большой поток людей.
Напомним, киевский метрополитен сообщил об очередных "заминированиях" станций.
Как сообщал УНН, 10 октября в Киеве станция метро "Вокзальная" была закрыта на вход и выход.