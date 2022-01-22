У Харкові горів корпус Національного юридичного університету
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Сьогодні, 22 січня, рятувальники гасили пожежу на покрівлі п’ятиповерхової будівлі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Про це інформує ДСНС України, передає УНН.
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“О 10:00, в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, що у Харкові, було виявлено сильне задимлення, а в 10:30 виявлено осередок пожежі на горищі”, - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що було подано стволи на гасіння та захист покрівлі. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 40 осіб та 10 од. техніки ДСНС.
Згодом стало відомо, що пожежу локалізовано.
"22 січня о 12:25 пожежу на покрівлі п’ятиповерхової будівлі Національного юридичного університету у м. Харків локалізовано на площі 400 м кв.", - йдеться в повідомленні.
Додамо
В одному з ресторанів Миколаєва, сьогодні вночі сталася пожежа.
22 січня о 01:53 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу ресторану “Daili Sport”, розташованого на вул. Спортивній м. Миколаєва.
Горів цокольний та 3 поверх будівлі, була загроза розповсюдження пожежі на 1 та 2 поверхи.
О 03:10 пожежу на площі 300 кв. м локалізовано, о 04:00 ліквідовано. Не допущено розповсюдження вогню на приміщення 1 та 2 поверхів.