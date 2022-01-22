В Харькове горел корпус Национального юридического университета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня, 22 января, спасатели тушили пожар на кровле пятиэтажного здания Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом информирует ГСЧС Украины, передает УНН.
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“В 10:00, в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого в Харькове, было обнаружено сильное задымление, а в 10:30 обнаружен очаг пожара на чердаке”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что были поданы стволы на тушение и защиту кровли. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.
Впоследствии стало известно, что пожар локализован.
"22 января в 12:25 пожар на кровле пятиэтажного здания Национального юридического университета в г. Харьков локализован на площади 400 м кв.", - говорится в сообщении.
Добавим
В одном из ресторанов Николаева, сегодня ночью случилась пожар.
22 января в 01:53 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре ресторана “Daily Sport”, расположенного на ул. Спортивной г. Николаева.
Горел цокольный и 3 этаж здания, была угроза распространения пожара на 1 и 2 этажи.
В 03:10 пожар на площади 300 кв. м локализован, в 04:00 ликвидирован. Не допущено распространение огня на помещения 1 и 2 этажей.