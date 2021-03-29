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У Харкові чоловік на балконі влаштував стрілянину зі стартового пістолета

У Харкові чоловік на балконі влаштував стрілянину зі стартового пістолета

Київ • УНН

 • 15026 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У Харкові 30-річний громадянин влаштував стрілянину зі стартового пістолета на балконі у квартирі. Постраждалих немає, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ НП у Харківській області.

Цитата

"29 березня о 17:20 ... надійшло повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок по проспекту Тракторобудівників чути звуки пострілів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний 30-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Порушник пояснив, що на балконі за місцем мешкання зробив декілька пострілів вгору зі стартового пістолета. У такий спосіб він вирішив розважитися.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень територіального підрозділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо

У Києві на вулиці Солом’янській чоловік стріляв у перехожих з балкону свого дому.

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