У Харкові чоловік на балконі влаштував стрілянину зі стартового пістолета
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Харкові 30-річний громадянин влаштував стрілянину зі стартового пістолета на балконі у квартирі. Постраждалих немає, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ НП у Харківській області.
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"29 березня о 17:20 ... надійшло повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок по проспекту Тракторобудівників чути звуки пострілів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний 30-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Порушник пояснив, що на балконі за місцем мешкання зробив декілька пострілів вгору зі стартового пістолета. У такий спосіб він вирішив розважитися.
Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень територіального підрозділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
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