В Харькове мужчина на балконе устроил стрельбу из стартового пистолета
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Харькове 30-летний гражданин устроил стрельбу из стартового пистолета на балконе в квартире. Пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
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"29 марта в 17:20 ... поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей слышать звуки выстрелов", - говорится в сообщении.
Детали
Правоохранители установили, что к инциденту причастен 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель пояснил, что на балконе по месту жительства сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета. Таким образом он решил развлечься.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориального подразделения полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Напомним
В Киеве на улице Соломенской мужчина стрелял в прохожих с балкона своего дома.