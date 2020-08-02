У Харкові безробітний напав на жінку та вкрав телефон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За скоєння розбійного нападу на жінку поліцейські Харкова затримали чоловіка. Зловмисником виявився безробітний 39-річний чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Так, 01 серпня о 15:40 до Московського відділу поліції надійшло повідомлення від 62-річної мешканки Харкова. Жінка розповіла, що біля будинку по вулиці Гвардійців-Широнінців невідомий вдарив її кілька разів по голові дерев’яним предметом та вихопив з рук телефон. Затримали чоловіка перехожі.
На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За данним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка за розбійний напад на поштове відділення.