У Києві судитимуть чоловіка за розбійний напад на пошту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У столиці на чоловіка, який з газовим балончиком напав на одне з відділень пошти, чекає суд. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.
"У столиці судитимуть чоловіка за розбійний напад на відділення пошти. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Так, у квітні цього року у поштовому відділенні на проспекті Маяковського під час отримання замовлення відвідувач застосував газовий балончик до працівника та втік із новим мобільним телефоном, за який не розрахувався. Тоді правоохоронці оперативно розшукали нападника, ним виявися 31-річний раніше не судимий киянин.
Зі слів слідчого Деснянського управління поліції Ігоря Бойка, у помешканні затриманого криміналісти виявили та вилучили речові докази, а саме газовий балончик та гаджет.
"Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали з обвинувальним актом скеровані до суду. За протиправні дії, передбачені частиною першою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, на Одещині грабіжники з ножами та пістолетами напали на будинок підприємниці.