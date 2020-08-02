В Киеве будут судить мужчину за разбойное нападение на почту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В столице на мужчину, который с газовым баллончиком напал на одно из отделений почты, ждет суд. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"В столице будут судить мужчину за разбойное нападение на отделение почты. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Так, в апреле этого года в почтовом отделении на проспекте Маяковского во время получения заказа посетитель применил газовый баллончик к работнику и скрылся с новым мобильным телефоном, за который не рассчитался. Тогда правоохранители оперативно разыскали нападавшего, им оказался 31-летний ранее не судимый киевлянин.
По словам следователя Деснянского управления полиции Игоря Бойко, в доме задержанного криминалисты обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а именно газовый баллончик и гаджет.
"Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы с обвинительным актом направлены в суд. За противоправные действия, предусмотренные частью первой статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.
Напомним, в Одесской области грабители с ножами и пистолетами напали на дом предпринимательницы.