В Харькове безработный напал на женщину и украл телефон
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. За совершение разбойного нападения на женщину полицейские Харькова задержали мужчину. Злоумышленником оказался безработный 39-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 01 августа в 15:40 в Московский отдел полиции поступило сообщение от 62-летней жительницы Харькова. Женщина рассказала, что возле дома по улице Гвардейцев-Широнинцев неизвестный ударил ее несколько раз по голове деревянным предметом и выхватил из рук телефон. Задержали мужчину прохожие.
На место преступления выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Полицейские задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
Напомним, в Киеве будут судить мужчину за разбойное нападение на почтовое отделение.