У Харківській школі повісився хлопець
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Інформація про труп надійшла до відділу поліції близько 22:30 10 листопада. Чоловік, який дзвонив, розповів, що на території ЗОШ № 111 виявив тіло хлопця, що висить на мотузці. Про це кореспонденту УНН розповіли в прес-службі ГУ НП в Харківській області.
Хлопцеві на вигляд 25 років. Він повісився на пожежній драбині, яка знаходиться на задньому дворі школи біля виходу. Особа загиблого встановлюється.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група Московського відділу поліції. Як вдалося з'ясувати, тіло хлопця виявив сторож школи під час обходу території.
Інформацію внесли в Журнал єдиного обліку правопорушень. Зараз слідчі встановлюють всі деталі події.