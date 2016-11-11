В Харьковской школе повесился парень
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Информация о трупе поступила в отдел полиции около 22:30 10 ноября. Звонивший рассказал, что на территории школы № 111 обнаружил тело парня, которое висит на веревке. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Парню на вид 25 лет. Он повесился на пожарной лестнице, которая находится на заднем дворе школы у выхода. Личность погибшего устанавливается.
На место выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Как удалось выяснить, тело парня обнаружил сторож школы во время обхода территории.
Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего.