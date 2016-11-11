В Харьковской школе повесился парень

Парню на вид 25 лет. Он повесился на пожарной лестнице, которая находится на заднем дворе школы у выхода. Личность погибшего устанавливается.

На место выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Как удалось выяснить, тело парня обнаружил сторож школы во время обхода территории.

Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего.