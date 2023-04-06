У Харківській області на невідомому пристрої підірвався 16-річний підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Харківській області в середу на невідомому пристрої підірвався 16-річний підліток. Його стан середньої важкості. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області, передає УНН.
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У с. Новоосинове Куп’янського району 16-річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його доставлено до обласної лікарні, стан середньої важкості, ампутацій кінцівок немає.
“Шановні харків’яни, вкотре звертаємось до Вас з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, — йдеться в повідомленні ДСНС.
Доповнення
У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або поліцію.
Нагадаємо
У селі Довгалівка на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік.