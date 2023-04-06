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У Харківській області на невідомому пристрої підірвався 16-річний підліток

У Харківській області на невідомому пристрої підірвався 16-річний підліток

Київ • УНН

 • 719102 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Харківській області в середу на невідомому пристрої підірвався 16-річний підліток. Його стан середньої важкості. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області, передає УНН.

Деталі

У с. Новоосинове Куп’янського району 16-річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його доставлено до обласної лікарні, стан середньої важкості, ампутацій кінцівок немає.

“Шановні харків’яни, вкотре звертаємось до Вас з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, — йдеться в повідомленні ДСНС.

Доповнення

У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або поліцію.

Нагадаємо

У селі Довгалівка на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік.

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