Харківщина: у власному подвір’ї на вибуховому пристрої підірвався чоловік

Цитата

«Близько 15:30 у с. Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу», - написав Синєгубов.

Доповнення

У Харківській області минулої доби одна людина госпіталізована і одна загинула через протипіхотні міни "Пелюстка".