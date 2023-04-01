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Харківщина: у власному подвір’ї на вибуховому пристрої підірвався чоловік

Харківщина: у власному подвір’ї на вибуховому пристрої підірвався чоловік

Київ • УНН

 • 394206 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У селі Довгалівка на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Близько 15:30 у с. Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу», - написав Синєгубов.

Доповнення

У Харківській області минулої доби одна людина госпіталізована і одна загинула через протипіхотні міни "Пелюстка".

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