Харківщина: у власному подвір’ї на вибуховому пристрої підірвався чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У селі Довгалівка на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
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«Близько 15:30 у с. Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу», - написав Синєгубов.
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У Харківській області минулої доби одна людина госпіталізована і одна загинула через протипіхотні міни "Пелюстка".