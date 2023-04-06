В Харьковской области на неизвестном устройстве подорвался 16-летний подросток

Детали

В с. Новоосиново Купянского района 16-летний подросток получил мино-взрывную травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Он доставлен в областную больницу, состояние средней тяжести, ампутаций конечностей нет.

“Уважаемые харьковчане, в очередной раз обращаемся к Вам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией”, — говорится в сообщении ГСЧС.

Дополнение

В случае обнаружения подозрительного предмета в ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или полицию.

Напомним

В селе Довгалевка на Харьковщине на собственном дворе на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина.