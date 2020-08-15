У Хабаровську розпочалася чергова масштабна протестна акція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Жителі Хабаровська знову вийшли на не погоджений з владою мітинг на підтримку колишнього очільника краю Сергія Фургала, обвинуваченого в організації вбивств бізнесменів, повідомив місцевий портал dvhab.ru, передає УНН.
Акція протесту, як і минулі, почалася о 12:00 (05:00 за київським часом). Люди зібралися на центральній площі ім. Леніна, звідки почали ходу головними вулицями міста. Учасники акції скандували “Я, ми, Сергій Фургал”, “Фургала — наш вибір”, “Нас буде більше” і “Поки ми єдині — ми непереможні”. Ці гасла протестуючі чергували з гаслами на підтримку Білорусі, зазначив портал. Скільки людей бере участь в черговому мітингу, він не уточнив.
За даними адміністрації Хабаровська, кількість учасників суботніх акцій знижується шостий тиждень. До полудня на площі Леніна зібралися 300-400 чоловік, на ходу вирушили близько 1,5 тис. жителів, повідомила вона.
У міській мерії відзначили, що за час мітингів було складено 139 протоколів про адміністративні правопорушення, з яких 13 — щодо організаторів несанкціонованих мітингів, 126 — щодо учасників. 13 активістів заарештували.
Акція протесту в Хабаровську, 15 серпня 2020 року:
Фургала затримали 9 липня. З Хабаровська його доставили в Москву, де суд відправив главу краю під варту до 9 вересня. За версією слідства, в 2004-2005 роках Фургал організував вбивства підприємців на Далекому Сході. Після його затримання в Хабаровську та інших далекосхідних містах почалися акції протесту. Демонстранти вимагають чесного і відкритого суду над Фургалом.
Одна з наймасовіших акцій протесту пройшла 18 липня. У мітингу, за даними влади, брали участь 10 тис. осіб. За даними місцевих ЗМІ та активістів, на вулиці Хабаровська тоді вийшли близько 50 тис. осіб.