В Хабаровске началась очередная масштабная протестная акция

Акция протеста, как и прошлые, началась в 12:00 (05:00 по киевскому времени). Люди собрались на центральной площади им. Ленина, откуда начали шествие по главным улицам города. Участники акции скандировали “Я, мы, Сергей Фургал”, “Фургал — наш выбор”, “Нас будет больше” и “Пока мы едины — мы непобедимы”. Эти лозунги протестующие чередовали с лозунгами в поддержку Белоруссии, отметил портал. Сколько человек участвует в очередном митинге, он не уточнил.

По данным администрации Хабаровска, число участников субботних акций снижается шестую неделю. К полудню на площади Ленина собрались 300–400 человек, на шествие отправились около 1,5 тыс. жителей, сообщила она.

В городской мэрии отметили, что за время митингов было составлено 139 протоколов об административных правонарушениях, из которых 13 — в отношении организаторов несанкционированных митингов, 126 — в отношении участников. 13 активистов арестовали.

Акция протеста в Хабаровске, 15 августа 2020 года:

Фургала задержали 9 июля. Из Хабаровска его доставили в Москву, где суд отправил главу края под стражу до 9 сентября. По версии следствия, в 2004–2005 годах Фургал организовал убийства предпринимателей на Дальнем Востоке. После его задержания в Хабаровске и других дальневосточных городах начались акции протеста. Демонстранты требуют честного и открытого суда над Фургалом.

Одна из самых массовых акций протеста прошла 18 июля. В митинге, по данным властей, участвовали 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска тогда вышли около 50 тыс. человек.