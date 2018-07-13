У Хабаровському краї на лікаря завели кримінальну справу за лайк проти війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Лікар з міста Совєтська Гавань Хабаровського краю став підозрюваним у кримінальній справі про екстремізм (стаття 282 КК РФ) через лайка в соціальній мережі “Однокласники” (там лайки мають назву “класами”), інформує УНН з посиланням на видання Meduza та місцеві ЗМІ.
Як повідомив пресі адвокат Костянтин Сукуватий, в 2017 році його підзахисний поставив “клас” зображенню із засудженням участі росіян у війні на сході України. Через це слідство підозрює його в публікації “висловлювань, спрямованих на приниження гідності групи осіб російської національності”.
Прокуратура клопотала про арешт підозрюваного, але суд залишив його на волі. За словами Сукуватого, захист надав суду докази того, що підзахисний сам не завантажував картинку; зробив це, стверджує адвокат, “якийсь житель України”.
“Нами надані відомості про реальну особу, що опублікувала зображення”, — повідомив адвокат агентству “Хабаровський край сьогодні”.
У Росії відомі десятки випадків як кримінального, так і адміністративного переслідування за екстремізм через репости в соцмережах. В кінці червня в Держдуму внесли законопроект про скасування кримінальної відповідальності за подібні дії, але Верховний суд рекомендував доопрацювати його.
Як повідомляв УНН, на мітингу у Москві закликали звільнити Сенцова та інших політв’язнів.