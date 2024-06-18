У Керчі будують військове містечко для російських окупантів - ЗМІ
Київ • УНН
У Керчі, Крим, будується військове містечко для російських окупаційних військ. До кінця 2026 року планується завершити будівництво житла для військової частини 6939 російської гвардії.
Нове військове містечкто для окупантів будують в Керчі, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".
"У Керчі будують військове містечко для окупантів. На Індустріальному шосе зводять будинки для в/ч 6939 росгвардії", - йдеться у повідомленні.
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За даними "Кримського вітру", згідно з паспортом об'єкта завершити роботи мають наприкінці 2026 року.