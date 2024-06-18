Новый военный городок для оккупантов строят в Керчи, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

"В Керчи строят военный городок для оккупантов. На Индустриальном шоссе возводят дома для в/ч 6939 росгвардии", - говорится в сообщении.

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По данным "Крымского ветра", согласно паспорту объекта завершить работы должны в конце 2026 года.