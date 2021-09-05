У Карпатах температура опустилася до 0°

Деталі

Станом на 06:40 05 вересня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний, 2-3 м/с. Температура навколишнього середовища 0°С.

Доповнення

Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні.

До слова, синоптики кажуть, що у вересні аномальна спека в Україну не повернеться.