В Карпатах температура опустилась до 0 °
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Карпатах зафиксировали понижение температуры до 0°. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, передает УНН.
Детали
По состоянию на 6:40 5 сентября, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура окружающей среды 0° С.
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Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.
К слову, синоптики говорят, что в сентябре аномальная жара в Украине не вернется.