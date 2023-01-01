У Карпатах можливе сходження лавин: туристам радять утриматися від походів

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"2 січня, у зв'язку з відлигою, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

В регіонах оголосили про третій рівень небезпеки. У зв'язку з цим туристам радять утриматися від походів на високогір'я.

Доповнення

На вершині гори Піп Іван у Карпатах випав перший сніг 18 вересня 2022 року.