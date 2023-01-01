В Карпатах возможен схожд лавин: туристам советуют воздержаться от походов

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КИЕВ. 1 января. УНН. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в понедельник, 2 января, прогнозируется лавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Цитата

"2 января, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеговластная опасность", - говорится в сообщении.

В регионах объявили о третьем уровне опасности. В связи с этим туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Дополнение

На вершине горы Поп Иван в Карпатах выпал первый снег 18 сентября 2022 года. 

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