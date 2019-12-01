У Канаді закликають звільнити викладача, який заперечує Голодомор

ukru
18:19 • 35976 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 87248 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 93309 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 139993 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 121538 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 143703 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 138869 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128246 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172072 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268787 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 105311 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 67548 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 93308 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 111949 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 91246 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 58693 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 139992 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 143703 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 138869 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 119668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 35971 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 24708 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 22102 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 91246 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 105311 перегляди
Актуальне
У Канаді закликають звільнити викладача, який заперечує Голодомор

У Канаді закликають звільнити викладача, який заперечує Голодомор

Київ • УНН

 • 14814 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Студенти Університету Альберти в Канаді вимагають звільнити асистента лектора, який заперечує Голодомор, масовий геноцид українського народу, здійснений колишнім Радянським Союзом на початку 1930-х років. Про це пише The Globe and Mail, передає УНН.

Так, на своїй сторінці в Facebook 19 листопада викладач Дугал Макдональд, співробітник Департаменту початкової освіти, назвав Голодомор брехнею, увічненої підробленими фотографіями і новинами, поширеними колишніми колаборантами нацистів.

Українське студентське товариство університету називає його слова розпалюванням ненависті і каже, що цей пост в соцмережі демонструє, що Макдональд не годиться для викладання.

В електронному листі на CTV News Макдональд заявив, що досліджував Голодомор протягом ряду років і має право на свободу слова.

Голодомор був визнаний в 2008 році Канадою і дев’ятьма іншими країнами як акт геноциду, здійснений Совєтами за Сталіна. За оцінками, загинуло до 10 мільйонів чоловік.

“(Прем’єр-міністр) Трюдо підтримує антикомуністичний, пронацистський міф про голодомор не випадково. Сприяння уряду Трюдо міфу про Голодомор — це скоріше його корислива програма, щоб спробувати переписати історію, помилково стверджуючи, що він підтримує свободу, демократію, права людини і верховенство закону”, - йдеться в пості Макдональда в Facebook.

Організації, такі як Український канадський конгрес і Єврейська федерація Едмонтона, також закликають до “негайного засудження і усунення” Макдональда.

У своєму електронному листі CTV Макдональд сказав, що члени товариства вважають образливим те, що він не згоден з ними.

У заяві Університету Альберти йдеться, що погляди Макдональда не відображають погляди установи, але він має право ділитися ними.

Заступник проректора Венді Роджерс заявила, що університет “ретельно стежить” за ситуацією, але ніяких дій робити не буде.

Як стверджує видання, Макдональд раніше балотувався в марксистсько-ленінську партію в районі Страткона в Едмонтоні на останніх двох федеральних виборах.

Як повідомляв УНН, 23 листопада прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із заявою, закликавши канадців вшанувати жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18