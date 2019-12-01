У Канаді закликають звільнити викладача, який заперечує Голодомор

Так, на своїй сторінці в Facebook 19 листопада викладач Дугал Макдональд, співробітник Департаменту початкової освіти, назвав Голодомор брехнею, увічненої підробленими фотографіями і новинами, поширеними колишніми колаборантами нацистів.

Українське студентське товариство університету називає його слова розпалюванням ненависті і каже, що цей пост в соцмережі демонструє, що Макдональд не годиться для викладання.

В електронному листі на CTV News Макдональд заявив, що досліджував Голодомор протягом ряду років і має право на свободу слова.

Голодомор був визнаний в 2008 році Канадою і дев’ятьма іншими країнами як акт геноциду, здійснений Совєтами за Сталіна. За оцінками, загинуло до 10 мільйонів чоловік.

“(Прем’єр-міністр) Трюдо підтримує антикомуністичний, пронацистський міф про голодомор не випадково. Сприяння уряду Трюдо міфу про Голодомор — це скоріше його корислива програма, щоб спробувати переписати історію, помилково стверджуючи, що він підтримує свободу, демократію, права людини і верховенство закону”, - йдеться в пості Макдональда в Facebook.

Організації, такі як Український канадський конгрес і Єврейська федерація Едмонтона, також закликають до “негайного засудження і усунення” Макдональда.

У своєму електронному листі CTV Макдональд сказав, що члени товариства вважають образливим те, що він не згоден з ними.

У заяві Університету Альберти йдеться, що погляди Макдональда не відображають погляди установи, але він має право ділитися ними.

Заступник проректора Венді Роджерс заявила, що університет “ретельно стежить” за ситуацією, але ніяких дій робити не буде.

Як стверджує видання, Макдональд раніше балотувався в марксистсько-ленінську партію в районі Страткона в Едмонтоні на останніх двох федеральних виборах.

Як повідомляв УНН, 23 листопада прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із заявою, закликавши канадців вшанувати жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.