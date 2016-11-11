У Кабміні переконані, що є всі підстави для надання безвізового режиму Україні ще цього року
Київ • УНН
КИІВ. 11 листопада. УНН. На сьогодні є абсолютно всі об’єктивні підстави для того, щоб ЄС ще цього року прийняв рішення щодо надання Україні безвізового режиму. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє УНН.
“Україна виконала абсолютно всі взяті на себе забов’язання. Це підтверджується нашими партнерами як на рівні керівників держав-членів так і на рівні європейських парламентарів абсолютно всіх фракцій в Європарламенті та представниками Єврокомісії. Тобто інституціями, які залучені у прийнятті рішень стосовно надання безвізового режиму Україні,” — запевнила віце-прем’єр.
“Я вважаю, що є абсолютно всі підстави для того, щоб ЄС прийняв ще цього року рішення стосовно того, щоб Україні надати безвізовий режим,” — сказала вона.
Як повідомляв УНН, за словами посла ЄС, Україна отримає відповіді на питання щодо надання безвізового режиму та ратифікації угоди Україна-ЄС протягом найближчого тижня.