В Кабмине уверены, что есть все основания для предоставления безвизового режима Украины еще в этом году

"Украина выполнила абсолютно все взятые на себя обязательства. Это подтверждается нашими партнерами как на уровне руководителей государств-членов так и на уровне европейских парламентариев абсолютно всех фракций в Европарламенте и представителями Еврокомиссии. То есть институтами, которые вовлечены в принятии решений относительно предоставления безвизового режима Украины", - заверила вице-премьер.

"Я считаю, что абсолютно все основания для того, чтобы ЕС принял еще в этом году решение о том, чтобы Украине предоставить безвизовый режим", - сказала она.

Как сообщал УНН, по словам посла ЕС, Украина получит ответы на вопросы о предоставлении безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС в течение ближайшей недели.