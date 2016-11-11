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15 марта, 19:03 • 110780 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153998 просмотра

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В Кабмине уверены, что есть все основания для предоставления безвизового режима Украины еще в этом году

В Кабмине уверены, что есть все основания для предоставления безвизового режима Украины еще в этом году

Киев • УНН

 • 8393 просмотра

Киив. 11 ноября. УНН. На сегодня есть абсолютно все объективные основания для того, чтобы ЕС еще в этом году принял решение о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНН.

"Украина выполнила абсолютно все взятые на себя обязательства. Это подтверждается нашими партнерами как на уровне руководителей государств-членов так и на уровне европейских парламентариев абсолютно всех фракций в Европарламенте и представителями Еврокомиссии. То есть институтами, которые вовлечены в принятии решений относительно предоставления безвизового режима Украины", - заверила вице-премьер.

"Я считаю, что абсолютно все основания для того, чтобы ЕС принял еще в этом году решение о том, чтобы Украине предоставить безвизовый режим", - сказала она.

Как сообщал УНН, по словам посла ЕС, Украина получит ответы на вопросы о предоставлении безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС в течение ближайшей недели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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