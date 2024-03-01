У ГУР підвердили атаку на ворожий "Панцирь С-1": комплекс виведений з ладу
Київ • УНН
Українська атака поблизу села головчино в бєлгородській області вивела з ладу російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир С-1".
29 лютого Україна атакувала російський ракетно-гарматний комплекс "Панцирь С-1". Після влучання "Панцирь" виведений з ладу, двоє окупантів поранені. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУР.
29 лютого 2024 року внаслідок успішного вогневого ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс "Панцирь С-1"
Як зазначається, атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту ґоловчіно грайворонського району бєлгородської області.
Після влучання "Панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів.
У ГУР вказали, що комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.
Вартість російського РГК "Панцирь С-1" становить близько 15 мільйонів доларів.
"Панцир-С1" пошкоджено, двоє військових рф поранені через вибух дронів у бєлгородській області - росЗМІ01.03.24, 08:51 • 40936 переглядiв