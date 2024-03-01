В ГУР подтвердили атаку на вражеский "Панцирь С-1": комплекс выведен из строя

29 февраля Украина атаковала российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". После попадания "Панцирь" выведен из строя, двое оккупантов ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР.

29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" - говорится в сообщении ГУР.

Как отмечается, атака на вражеское средство противовоздушной обороны состоялась вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.

После попадания "Панцирь" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери - ранения получили двое российских оккупантов.

В ГУР указали, что комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов.

Стоимость российского РГК "Панцирь С-1" составляет около 15 миллионов долларов.

"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ