У гуртожитку харківського ВУЗу іноземець влаштував різанину
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. В одному із гуртожитків Харківського політехнічного інституту 28-річний студент, громадянин Туркменістану, влаштував різанину. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіціі в Харківській області, передає УНН.
Як повідомили у поліції, 27 грудня до чергової частини надійшло повідомлення про те, що о 13.00 в міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги доставили 31-річного чоловіка (громадянин Туркменістану - ред.) з ножовими пораненнями грудної клітини. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції.
Повідомляється, що поранення чоловік отримав після конфілкту з 28-річним громадянином Туркменістану. Наразі потерпілий перебуває в лікарні у важкому стані. Встановлено, що обидва чоловіки вчаться в Харкові і живуть в одному гуртожитку.
Поліція не повідомила де саме трапилася різанина, проте кореспонденту УНН вдалося дізнатися, що подія трапилася в одному з гуртожитків ХПІ.
"Мої сокурсники розповіли мені, що дійсно між іноземцями трапився конфлікт, через що саме - невідомо, проте, як я чула, на поверсі, де ці хлопці побилися, було багато крові і кажуть, що один з них ледь не помер", - повідомил студентка.
Як повідомляв УНН, підліток на Прикарпатті зарізав односельчанина.