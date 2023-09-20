У ГУР прокоментували інформацію про "причетність" українських спецслужб до ударів по силах "вагнера" в Судані

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"Не можемо ані підтвердити, ані спростувати цієї інформації", - підкреслив представник розвідки.

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Водночас він зауважив, що у розвідці можуть констатувати, що вплив росії у світі, зокрема в Африці зменшується, її поступово витискають з усіх сфер впливу.

"Ті зусилля, які вони десятиліттями вибудовували для поширення свого впливу, зводяться нанівець. Це, безумовно наслідок їхніх злочинних дій, воєнних злочинів та терористичних операцій по всьому світові", - заявив Юсов.

Він також нагадав заяву начальника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "російських воєнних злочинців буде покарано у будь-якій точці світу, де б вони не знаходилися".

Нагадаємо

CNN з посиланням на українське військове джерело 20 вересня повідомило, що українські спецслужби, ймовірно, стояли за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного "вагнером" ополчення недалеко від столиці Судану.

Зазначається, що співрозмовник телеканалу охарактеризував операцію як роботу "не суданських військових".