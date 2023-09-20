В ГУР прокомментировали информацию о "причастности" украинских спецслужб к ударам по силам "вагнера" в Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Американский телеканал CNN заявил, что украинские спецслужбы якобы осуществили атаку дронами против поддерживаемого чвк "вагнера" ополчения в Судане. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии УНН проинформировал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть это.
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"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - подчеркнул представитель разведки.
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В то же время он отметил, что в разведке могут констатировать, что влияние россии в мире, в частности в Африке уменьшается, ее постепенно вытесняют из всех сфер влияния.
"Те усилия, которые они десятилетиями выстраивали для распространения своего влияния, сводятся на нет. Это, безусловно, следствие их преступных действий, военных преступлений и террористических операций по всему миру", - заявил Юсов.
Он также напомнил заявление начальника ГУР МОУ Кирила Буданова о том, что "российские военные преступники будут наказаны в любой точке мира, где бы они ни находились".
Напомним
CNN со ссылкой на украинский военный источник 20 сентября сообщило, что украинские спецслужбы, вероятно, стояли за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против поддерживаемого "вагнером" ополчения недалеко от столицы Судана.
Отмечается, что собеседник телеканала охарактеризовал операцию как работу "не суданских военных".