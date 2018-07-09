У Грузії затримали підозрюваного у вбивстві сім'ї з США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Грузії затримали місцевого жителя 1998 року народження за підозрою у вбивстві сім’ї американців з чотирирічною дитиною в ущелині Хада. Про це повідомляється на сайті МВС Грузії, інформує УНН.
“За даними слідства, 4 липня в районі ущелини Хада, недалеко від одного з водоспадів, підозрюваний з мисливської рушниці застрелив чоловіка і його чотирирічного сина. Жінка загинула, впавши в ущелину при спробі втечі”, — йдеться в повідомленні. У відомстві додали, що тіло вбитого чоловіка злочинець залишив на місці, а тіло дитини сховав.
Відзначається, що повідомлення про зникнення сім’ї надійшло в поліцію 6 липня. Співробітники правоохоронних органів в той же день в селі Цвері виявили їх автомобіль, особисті речі і пізніше — тіла подружжя. У понеділок поліція знайшла останки хлопчика.
За даними відомства, сім’я мала подвійне громадянство — США і Грузії — і протягом шести років жила на грузинській території.
У МВС Грузії розповіли, що спочатку слідство вели по ст. 116 КК Грузії (причинення смерті через необережність, вчинене щодо двох або більше осіб), але після медичної експертизи стаття була змінена на 109-ту (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах). За цією статтею підозрюваного можуть позбавити волі довічно.
Як повідомляв УНН, у зятя президента Грузії стріляли в Тбілісі.