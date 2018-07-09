У Грузії затримали підозрюваного у вбивстві сім'ї з США

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 53669 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 109758 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102842 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130823 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106481 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120854 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161239 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190142 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295777 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167325 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 32094 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 31231 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 21743 перегляди
Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

25 березня, 18:38 • 19937 перегляди
До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

25 березня, 18:46 • 17310 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 130814 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165350 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295777 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225832 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31427 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52359 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57061 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55312 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69517 перегляди
Актуальне
У Грузії затримали підозрюваного у вбивстві сім'ї з США

У Грузії затримали підозрюваного у вбивстві сім'ї з США

Київ • УНН

 • 10664 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. У Грузії затримали місцевого жителя 1998 року народження за підозрою у вбивстві сім’ї американців з чотирирічною дитиною в ущелині Хада. Про це повідомляється на сайті МВС Грузії, інформує УНН.

“За даними слідства, 4 липня в районі ущелини Хада, недалеко від одного з водоспадів, підозрюваний з мисливської рушниці застрелив чоловіка і його чотирирічного сина. Жінка загинула, впавши в ущелину при спробі втечі”, — йдеться в повідомленні. У відомстві додали, що тіло вбитого чоловіка злочинець залишив на місці, а тіло дитини сховав.

Відзначається, що повідомлення про зникнення сім’ї надійшло в поліцію 6 липня. Співробітники правоохоронних органів в той же день в селі Цвері виявили їх автомобіль, особисті речі і пізніше — тіла подружжя. У понеділок поліція знайшла останки хлопчика.

За даними відомства, сім’я мала подвійне громадянство — США і Грузії — і протягом шести років жила на грузинській території.

У МВС Грузії розповіли, що спочатку слідство вели по ст. 116 КК Грузії (причинення смерті через необережність, вчинене щодо двох або більше осіб), але після медичної експертизи стаття була змінена на 109-ту (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах). За цією статтею підозрюваного можуть позбавити волі довічно.

Як повідомляв УНН, у зятя президента Грузії стріляли в Тбілісі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56