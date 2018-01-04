У грудні у порти Криму зайшли 26 суден-порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В період з 1 грудня 2017 по 1 січня 2018 року зафіксовано заходження 26 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму. Про це повідомили в прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України, передає УНН.
"Загалом цими суднами здійснено 82 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. 25 суден під прапором Російської Федерації та 1 судно під прапором Республіки Сьєрра-Леоне. Слід зауважити, що на рейді в акваторії портів, що використовується для стоянки суден, були зафіксовані кораблі Республіки Молдова, Мальти, Того, Палау, Федерації Сент-Крістофер і Невіс та Союзу Коморських Островів", - розповіли в прес-службі.
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Морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 578-р "Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту" та згідно з Наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 р. № 255 "Про закриття морських портів".
Нагадаємо, у листопаді в Криму було зафіксовано 25 суден-порушників, з яких 21 судно під прапором Російської Федерації 4 – під прапором Республіки Того, Сьєрра-Леоне та Палау.