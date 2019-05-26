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У Греції оголосили про дострокові парламентські вибори

У Греції оголосили про дострокові парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас оголосив у неділю про проведення в країні дострокових парламентських виборів. Про це заявив глава уряду після того, як очолювана ним правляча партія Коаліція радикальних лівих сил (СІРІЗА) поступилася приблизно на 9% за популярністю головній опозиційній партії "Нова демократія" на виборах до Європейського парламенту, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Одночасно в неділю проводився і перший тур виборів мерів міст, губернаторів регіонів і членів муніципальних і регіональних рад. Другий тур відбудеться 2 червня.

"Відразу ж після другого туру виборів в місцеві органи я попрошу президента Греції негайно оголосити загальнонаціональні вибори", - сказав Ціпрас.

Вибори в парламент повинні були відбутися в жовтні 2019 року.

За даними Міністерства внутрішніх справ Греції, яке підрахувало 28,06% поданих бюлетенів у всій країні, "Нова демократія" набирає на даний момент 33,25% голосів і отримає 7 місць в Європарламенті, правляча СІРІЗА - 23,92% (6 місць).

Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.

Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії — о 23:00.и

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