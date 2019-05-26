В Греции объявили о досрочных парламентских выборах

КИЕВ. 27 мая. УНН. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в воскресенье о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Об этом заявил глава правительства после того, как возглавляемая им правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила примерно на 9% по популярности главной оппозиционной партии "Новая демократия" на состоявшихся в воскресенье выборах в Европейский парламент, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.