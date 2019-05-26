В Греции объявили о досрочных парламентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в воскресенье о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Об этом заявил глава правительства после того, как возглавляемая им правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила примерно на 9% по популярности главной оппозиционной партии "Новая демократия" на состоявшихся в воскресенье выборах в Европейский парламент, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Одновременно в воскресенье проводится и первый тур выборов мэров городов, губернаторов регионов и членов муниципальных и региональных советов. Второй тур состоится 2 июня.
"Сразу же после второго тура выборов в местные органы я попрошу президента Греции немедленно объявить общенациональные выборы", - сказал Ципрас.
Выборы в парламент должны были состояться в октябре 2019 года.
По данным Министерства внутренних дел Греции, подсчитавшего 28,06% поданных бюллетеней во всей стране, "Новая демократия" набирает на данный момент 33,25% голосов и получит 7 мест в Европарламенте, правящая СИРИЗА - 23,92% (6 мест).
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закроются избирательные участки в Италии - в 23: 00.ы