У Греції на заводі з виробництва динаміту стався вибух, загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Потужний вибух зруйнував виробничі приміщення динамітної фабрики на півночі Греції. Внаслідок чого загинуло троє працівників та отримав поранення охоронець. Про це пише місцеве видання Proto Thema, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що вибух стався у селі за 30 кілометрів на схід від міста Гревени - приблизно за 420 км на північний захід від Афін.
У компанії ЕЛТЕК, яка управляє фабрикою, повідомили, що жертвами вибуху стали троє працівників заводу, яких спочатку вважали зниклими безвісти. Також отримав ушкодження один співробітник.
Ударна хвиля від вибуху відчувалася по всій території регіону, величезний шлейф диму піднявся на сотні метрів, а поля навколо місця вибуху були завалені уламками.
За словами жителей, які вернулися до органів влади з приводу інциденту, вибух був схожий на землетрус.
Мер Гревени Йоргос Дастаманіс заявив, що будівлі фабрики повністю знищено. Також він додав, що завод був дуже сучасним.
Доповнення
Його будівництво почалося у 2010 році, а працювати він почав у 2015 році.