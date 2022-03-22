В Греции на заводе по производству динамита произошел взрыв, погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Мощный взрыв разрушил производственные помещения динамитной фабрики на севере Греции. В результате погибли трое работников и получил ранения охранник. Об этом пишет местное издание Proto Thema, передает УНН.
Детали
Отмечается, что взрыв произошел в селе в 30 километрах к востоку от города Гревены - примерно в 420 км к северо-западу от Афин.
В компании ЕЛТЕК, которая управляет фабрикой, сообщили, что жертвами взрыва стали трое работников завода, которых сначала считали пропавшими без вести. Также получил повреждения один сотрудник.
Ударная волна от взрыва ощущалась по всей территории региона, огромный шлейф дыма поднялся на сотни метров, а поля вокруг места взрыва были завалены обломками.
По словам жителей, которые обратились в органы власти по поводу инцидента, взрыв был похож на землетрясение.
Мэр Гревены Йоргос Дастаманис заявил, что здания фабрики полностью уничтожены. Также он добавил, что завод был очень современным.
Дополнение
Его строительство началось в 2010 году, а работать он начал в 2015 году.