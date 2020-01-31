У горах Франції загинули двоє людей внаслідок сходження лавини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Внаслідок сходження сніжної лавини у французькій Савойї загинули дві людини, ще один постраждав і один пропав без вісті. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал France3.
Лавина зійшла в районі станції Ла Тусюір і накрила чотирьох лижників, які каталися поза трасою. Двоє з них загинули, один був важко поранений.
Пошуки четвертого лижника продовжують близько 30 рятувальників та кінологів з собаками.
Нагадаємо, у Гімалаях через лавини загинуло 70 осіб.