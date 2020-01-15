У Гімалаях через лавини загинуло 70 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Внаслідок сходу лавин у Гімалаях, що були викликані сильними снігопадами, загальна кількість загиблих у Афганістані та пакистанському Кашмірі складає 70 осіб. Про це пише АР із посиланням на місцевих чиновників, інформує УНН.
“Лавини, що були викликані сильним снігопадами, вбили 55 осіб у керованому Пакистаном Кашмірі та 15 людей загинуло у сусідній країні Афганістан”, — йдеться у повідомленні.
У цьому регіоні снігопади тривають з неділі: метеорологи прогнозують, що найближчим часом очікується ще більше снігу.
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Нагадаємо, нещодавно у Саудівській Аравії випав сніг.