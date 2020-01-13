У Саудівській Аравії випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На північному заході Саудівської Аравії випав сніг у горах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Arabia Harper's Bazaar.
"На вихідних Королівство засипало снігом на північно-західному кордоні Саудівської Аравії - навпроти Йорданії, що перетворив цю територію у справжню країну зимових чудес", - пишуть у виданні.
Ймовірно, мова йде про гірську місцевість у провінції Табук.
Так, снігопад у Саудівській Аравії став вірусним явищем. Саудівський принц Абдулазіз бен Турки аль-Фейсал поділився фото та відео засніжених краєвидів у своїх соцмережах.
Зазначається, що сніг для Саудівської Аравії не рідкість, однак снігопади такої сили - зустрічаються не так часто.
Нагадаємо, що у китайському заповіднику вдалось зафільмувати, як грайливі панди бавляться і борються в снігу.