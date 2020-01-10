Китай засніжило: панди грайливо борються у снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У китайському заповіднику вдалось зафільмувати, як грайливі панди бавляться і борються у снігу, а потім продовжують свою гру вже на дереві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mail Online.
Так, кадри грайливої боротьби були зафіксовані власниками природного заповіднику у провінції Шеньсі на північному заході Китаю.
Дві панди однолітка, дворічна дівчинка Сяо Сінь та її товариш Лу Лу, вирішили насолодитись першим снігом.
Вони із задоволенням перекидались у снігу,а також кусали одне одного. Врешті решт, гра завела їх на дерево. Увесь цей час падав сніг.
Зазначимо, що сніжними пейзажами не менш задоволені й туристи на вершині Юнью в мальовничій місцевості гори Хуагуо в Ляньюнангу, провінція Цзянсу на сході Китаю.
Нагадаємо, що у США жінка прибирала сніг у костюмі єдинорога.