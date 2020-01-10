Китай заснежило: панды игриво борются в снегу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В китайском заповеднике удалось заснять, как игривые панды играют и борются в снегу, а затем продолжают свою игру уже на дереве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mail Online.
Так, кадры игривой борьбы были зафиксированы владельцами природного заповедника в провинции Шэньси на северо-западе Китая.
Две панды сверстника, двухлетняя девочка Сяо Синь и ее товарищ Лу Лу, решили насладиться первым снегом.
Они с удовольствием перебрасывались в снегу, а также кусали друг друга. В конце концов, игра завела их на дерево. Все это время падал снег.
Отметим, что снежными пейзажами Не менее довольны и туристы на вершине Юнью в живописной местности горы Хуагуо в Ляньюнангу, провинция Цзянсу на востоке Китая.
Напомним, что в США женщина убирала снег в костюме единорога.