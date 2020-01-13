В Саудовской Аравии выпал снег
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На северо-западе Саудовской Аравии выпал снег в горах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Arabia Harper's Bazaar.
"На выходных Королевство засыпало снегом на северо-западной границе Саудовской Аравии - напротив Иордании, что превратило эту территорию в настоящую страну зимних чудес", - пишут в издании.
Вероятно, речь идет о горной местности в провинции Табук.
Так, снегопад в Саудовской Аравии стал вирусным явлением. Саудовский принц Абдулазиз бен Турки аль-Фейсал поделился фото и видео заснеженных пейзажей в своих соцсетях.
Отмечается, что снег для Саудовской Аравии не редкость, однако снегопады такой силы - встречаются не так часто.
Напомним, что в китайском заповеднике удалось заснять, как игривые панды дурачатся и борются в снегу.