В горах Франции погибли два человека в результате схода лавины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В результате схода снежной лавины во французской Савойе погибли два человека, еще один пострадал и один пропал без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал France3.
Лавина сошла в районе станции Ла Тусюир и накрыла четырех лыжников, которые катались вне трассы. Двое из них погибли, один был тяжело ранен.
Поиски четвертого лыжника продолжают около 30 спасателей и кинологов с собаками.
Напомним, В Гималаях из-за лавин погибло 70 человек.