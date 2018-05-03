У Гонконгу три школярки викрали прикрас на більш ніж півмільйона доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Три учениці початкової школи у Гонконгу були заарештовані за ймовірну крадіжку ювелірних виробів з алмазів вартістю понад 600 тис. доларів США після того, як одній з них не сподобалась нова “подружка” її тата, передає УНН з посиланням на Daily Star.
Жертва, 39-річна жінка, проживала з однією з дівчат - 10 років, та її батьком в одній квартирі.
За даними джерела з правоохоронних органів, минулого місяця жінка помітила, що з її сумочки зникли два алмазних намиста і діамантовий браслет, вартістю 5 мільйонів гонконгських доларів (637,015.54 доларів).
Поліцейські затримали дівчинку у вівторок за підозрою в участі у крадіжці. Вона розповіла слідчим, що викинула біжутерію. Офіцери провели обшук у вказаному районі, але безрезультатно.
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Офіцери також затримали 12-річну шкільну подругу дівчини, після того, як дівчина сказала, що вручила їй прикраси.
Старша дівчина спростувала звинувачення, а обшук у її будинку не дав результатів.
Поліцейські провели пошук ювелірних виробів у школі дівчат, але нічого не знайшли.
У перші години ранку у середу, 2 травня, поліцейські заявили, що третя дівчина 12 років була взята під варту у зв'язку з справою, після того, як 10-річна сказала офіцерам, що передала їй ювелірні коштовності.