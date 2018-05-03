У Гонконгу три школярки викрали прикрас на більш ніж півмільйона доларів

КИЇВ. 3 травня. УНН. Три учениці початкової школи у Гонконгу були заарештовані за ймовірну крадіжку ювелірних виробів з алмазів вартістю понад 600 тис. доларів США після того, як одній з них не сподобалась нова “подружка” її тата, передає УНН з посиланням на Daily Star.