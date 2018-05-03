В Гонконге три школьницы похитили украшений на более чем полмиллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Три ученицы начальной школы в Гонконге были арестованы из-за возможной кражи ювелирных изделий из алмазов стоимостью более 600 тыс. долларов США после того, как одной из них не понравилась новая "подружка" ее отца, передает УНН со ссылкой на Daily Star.
Жертва, 39-летняя женщина, проживавшая с одной из девушек - 10 лет, и ее отцом в одной квартире.
По данным источника из правоохранительных органов, в прошлом месяце женщина заметила, что из ее сумочки пропали алмазные бусы (2 шт.) и бриллиантовый браслет, стоимостью 5 млн гонконгских долларов (637,015.54 долларов).
Полицейские задержали девочку во вторник по подозрению в участии в краже. Она рассказала следователям, что выбросила бижутерию. Офицеры провели обыск в указанном районе, но безрезультатно.
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Офицеры также задержали 12-летнюю школьную подругу девушки, после того, как девушка сказала, что вручила ей украшения.
Старшая девушка опровергла обвинения, а обыск в ее доме не дал результатов.
Полицейские провели поиск ювелирных изделий в школе девушек, но ничего не нашли.
В первые часы утра в среду, 2 мая, полицейские заявили, что третья девушка 12 лет была взята под стражу в связи с делом, после того, как 10-летняя сказала офицерам, что передала ей ювелирные драгоценности.