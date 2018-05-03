В Гонконге три школьницы похитили украшений на более чем полмиллиона долларов

Жертва, 39-летняя женщина, проживавшая с одной из девушек - 10 лет, и ее отцом в одной квартире.

По данным источника из правоохранительных органов, в прошлом месяце женщина заметила, что из ее сумочки пропали алмазные бусы (2 шт.) и бриллиантовый браслет, стоимостью 5 млн гонконгских долларов (637,015.54 долларов).

Полицейские задержали девочку во вторник по подозрению в участии в краже. Она рассказала следователям, что выбросила бижутерию. Офицеры провели обыск в указанном районе, но безрезультатно.

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Офицеры также задержали 12-летнюю школьную подругу девушки, после того, как девушка сказала, что вручила ей украшения.

Старшая девушка опровергла обвинения, а обыск в ее доме не дал результатов.

Полицейские провели поиск ювелирных изделий в школе девушек, но ничего не нашли.

В первые часы утра в среду, 2 мая, полицейские заявили, что третья девушка 12 лет была взята под стражу в связи с делом, после того, как 10-летняя сказала офицерам, что передала ей ювелирные драгоценности.