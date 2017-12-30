У Голосіївському районі Києва згорів МАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На вулиці Інженерній у Голосіївському районі Києва вчора ввечері згорів металевий кіоск. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Повідомлення про пожежу у кіоску рятувальники отримали 29 грудня о 18:05.
На місці події о 18:12 вогнеборці встановили, що загоряння виникло у металевому кіоску, розміром 3 на 4 м. Пожежу рятувальники локалізували о 18:25, а ліквідували о 18:31.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено особисті речі, побутову техніку, оздоблення стін, перекриття та дах, а також у поруч розташованому кіоску перекриття на площі 3 кв. м.
"Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, також вчора на Видубичах загорілися МАФи.