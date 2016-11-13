У Генічеськ не подається газ з окупованого Криму — Укртрансгаз
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Україна не отримує газ з тимчасово окупованої території Криму. Про це в Facebook повідомив прес-секретар ПАТ “Укртрансгаз” Максим Белявський, передає УНН.
“Добове споживання газу Генічеськом становить 31,2 тис.куб.м, а місцевий видобуток на Арабатській стрілці продукує 33,6 тис. кубометрів блакитного палива. Газу вистачає. Тому висловлювання окупантів лише самопіар та інформоперація” — повідомив М.Белявський.
Нагадаємо, 12 листопада в анексованому Криму повідомили, що почав надходити газ з півострова в місто Генічеськ і Генічеський район на материковій території України.