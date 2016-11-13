В Геническ не подается газ из оккупированного Крыма - Укртрансгаз

"Суточное потребление газа Геническом составляет 31,2 тыс. куб.м, а местная добыча на Арабатской стрелке производит 33,6 тыс. кубометров голубого топлива. Газа хватает. Поэтому высказывания оккупантов лишь самопиар и информоперация", - сообщил М.Белявский.

Напомним, 12 ноября в аннексированном Крыму сообщили, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины.