У ФРН заявили, що Онищенко оформлює німецьке громадянство

Олександр Онищенко подав необхідні для отримання німецького громадянства документи ще кілька місяців тому, повідомив бургомістр селища Герцлаке Ганс Бескен.

Очільник громади розраховує, що невдовзі український політик матиме німецький паспорт.

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Як зазначається, Г.Бескен особисто сприяє О.Онищенку в отриманні німецького громадянства, зокрема, звернувся до вищих інстанцій з рекомендаційним листом, в якому наголосив на визначній ролі, яку українець відіграє для його громади.

"Я кілька разів перепитував щодо стану справ. Як мені дали зрозуміти, процес просувається успішно. Я сумнівався, що все вдасться зробити так швидко, однак за актуальною інформацією все має вирішитися позитивно", - зазначив бургомістр.

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За його словами, О.Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував у Герцлаке місце проживання. З огляду на тривалий легальний статус перебування у Німеччині і відсутність у цій країні кримінальних справ проти нього він, вочевидь, відповідає критеріям на отримання громадянства.

Г.Бескен пояснив, що сприяє українцю у паспортному питанні, оскільки сподівається, що О.Онищенко принесе користь його громаді. Українець пообіцяв бургомістру, що в майбутньому вкладатиме гроші в організацію у Герцлаке міжнародних змагань з кінного спорту на найвищому рівні. Про проблеми з законом новоспеченого односельця в Україні сільський голова чув, однак "не береться давати цьому оцінку". Своєю чергою, як зазначається, О.Онищенко відмовився від спілкування. Його адвокати не відповіли на запитання редакції.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.